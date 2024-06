Termina hoje o prazo para declarar o Imposto de Renda

Hoje, 31 de maio, às 23h59, encerra-se o prazo para a entrega da declaração de Imposto de Renda. Quem não fizer a declaração ou entregá-la após essa data está sujeito a uma multa mínima de R$ 165,74, podendo chegar a 20% do valor total devido.

Especialistas recomendam que os contribuintes entreguem a declaração dentro do prazo, mesmo que incompleta, e façam as correções posteriormente para evitar a multa.

Segundo a Receita Federal, cerca de 86% das declarações esperadas em Sergipe já foram entregues. A expectativa é que aproximadamente 294 mil contribuintes sergipanos cumpram com a obrigação fiscal.

Neste ano, estão isentos de enviar a declaração os contribuintes com renda mensal de até R$ 2.640,40. Para aqueles com rendimentos superiores a esse valor, aplicam-se alíquotas progressivas que variam de 7,5% a 27,5%.

A declaração pode ser feita por meio do programa disponível no site da Receita Federal ou pelo aplicativo "Meu Imposto de Renda," disponível para smartphones nas lojas online dos sistemas Android e iOS.

Da Redação com Agência Brasil

