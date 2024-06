Ninguém acerta as seis dezenas da Mega-Sena 2731, e prêmio vai a R$ 95 milhões; veja números sorteados

O resultado da Mega-Sena 2731, com prêmio de R$ 82.571.747,91, foi divulgado neste sábado (1º de junho), em São Paulo. Ninguém acertou as seis dezenas, e o prêmio acumulado chega a R$ 95 milhões para o próximo sorteio, que será realizado na terça-feira (4).

Os números sorteados foram: 04 - 12 - 32 - 45 - 49 - 58

126 apostas chegaram bem perto e acertaram cinco dezenas, com cada uma recebendo R$ 45.794,77. Os 9.008 acertadores de quatro dezenas receberão R$ 915,08 cada.

Quantos ganhadores a Mega-Sena teve em 2024?

Em 2024, foram realizados 60 concursos da Mega-Sena e sete deles tiveram ganhadores do prêmio máximo.

11 de maio : Prêmio de R$ 46,7 milhões para uma aposta de Fundão, Espírito Santo.

: Prêmio de R$ 46,7 milhões para uma aposta de Fundão, Espírito Santo. 25 de abril : Prêmio para uma aposta feita em Campinas (SP).

: Prêmio para uma aposta feita em Campinas (SP). 20 de abril : Uma aposta do Rio de Janeiro faturou R$ 102,1 milhões.

: Uma aposta do Rio de Janeiro faturou R$ 102,1 milhões. 26 de março : Uma aposta única de Recife (PE) ganhou R$ 118,2 milhões.

: Uma aposta única de Recife (PE) ganhou R$ 118,2 milhões. 5 de março : Uma aposta de Goiânia ganhou R$ 206,4 milhões.

: Uma aposta de Goiânia ganhou R$ 206,4 milhões. 6 de janeiro : Uma aposta ganhou R$ 6,4 milhões.

: Uma aposta ganhou R$ 6,4 milhões. 3 de fevereiro: Outra aposta única ganhou R$ 94,8 milhões.

Como e até quando posso apostar na Mega-Sena?

As apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio nas casas lotéricas, pela internet neste link ou no app Loterias Caixa, disponível para iOS e Android. O volante, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5,00, e as dezenas sorteadas são conhecidas às 20h. A chance de acerto para uma aposta com seis dezenas é de 1 em 50.063.860.

Como fazer um bolão oficial

Além do jogo simples, é possível fazer um bolão oficial para aumentar as chances de ganhar (e dividir o prêmio em grupo). As apostas de bolões podem ser feitas pelo site Loterias Caixa ou em qualquer lotérica. O preço mínimo do bolão na Mega-Sena é R$ 15, e cada cota não pode ser inferior a R$ 6.

É possível realizar um bolão de no mínimo duas e no máximo 100 cotas. A Caixa permite fazer no máximo 10 apostas por bolão, todas com a mesma quantidade de números. Lotéricas podem cobrar uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota.

Como aumentar as chances de ganhar na Mega-Sena?

A chance de ganhar na Mega-Sena com um jogo simples (seis dezenas) é de 1 em 50 milhões. Para aumentar as chances, apostadores podem marcar mais números no volante até o limite de 20 dezenas, mas o valor da aposta aumenta.

7 números : R$ 35 por jogo, com chance de 1 em 44,9 mil.

: R$ 35 por jogo, com chance de 1 em 44,9 mil. 10 números : R$ 1.050 por jogo, com chance de 1 em 3,9 mil.

: R$ 1.050 por jogo, com chance de 1 em 3,9 mil. 20 números: R$ 193,8 mil, com a máxima chance possível de ganhar.

As apostas podem ser feitas no site Loterias Online da Caixa, onde é possível escolher os números ou optar pelo formato "Surpresinha", em que o sistema escolhe os números aleatoriamente.

