Homem incendeia viatura policial em "protesto" contra o fim da saidinha

Um homem foi detido em Tatuí, interior de São Paulo, por incendiar uma viatura da Polícia Civil em frente à delegacia da cidade em 31 de maio. O veículo foi completamente destruído, como mostram imagens das câmeras de segurança próximas ao local, que ajudaram na identificação do suspeito.

O ato foi cometido em frente à delegacia da cidade no dia 31 de maio. O veículo foi completamente destruído, conforme imagens impressionantes mostram. Embora o incidente tenha ocorrido em 31 de maio, os agentes de investigação da polícia só conseguiram identificar e prender o suspeito em 5 de junho.

Câmeras de segurança próximas à delegacia capturaram a ação criminosa, auxiliando os investigadores na identificação do suspeito. Veja o vídeo:

Após a prisão, o indivíduo declarou na delegacia que incendiou o carro como um protesto contra o fim das conhecidas "saidinhas" de presos, medida aprovada em 20 de maio pela Câmara dos Deputados em Brasília.

Em resumo, o homem será detido por danos ao patrimônio público, conforme estipulado pelo artigo 163 do Código Penal. A pena pode variar de seis meses a um ano de prisão, além do pagamento de uma multa ao Estado de São Paulo pelo dano causado.

