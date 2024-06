Aposta fatura sozinha os R$ 114,1 milhões da Mega-Sena; veja números sorteados

A cidade de Ponta Grossa, no estado do Paraná, foi o local onde uma única aposta levou para casa o prêmio de R$ 114,1 milhões da Mega-Sena 2734, cujo resultado foi divulgado no sábado (8) em São Paulo.

O bilhete vencedor, um bolão composto por 10 participantes, foi adquirido na Lotérica Princesa dos Campos II e escolheu nove números para concorrer.

Os números sorteados foram: 21 - 27 - 35 - 48 - 59 - 60

Foto: Reprodução Internet

Além disso, 137 apostas acertaram cinco números, garantindo a cada uma o prêmio de R$ 49.467,16. Enquanto isso, os 7.811 acertadores de quatro números receberão R$ 1.239,46 cada.

O próximo sorteio da Mega-Sena está agendado para terça-feira (11), com um prêmio estimado de R$ 35 milhões.

Quantos vencedores a Mega-Sena teve em 2024?

No decorrer de 2024, foram realizados 64 sorteios da Mega-Sena, com oito deles premiando alguém com o prêmio máximo.

Além da recente aposta vencedora, um prêmio de R$ 46,7 milhões foi ganho por um apostador de Fundão, no Espírito Santo, em 11 de maio. A cidade de Campinas (SP) também teve um ganhador em 25 de abril.

Em 20 de abril, uma aposta do Rio de Janeiro faturou R$ 102,1 milhões. Enquanto isso, uma única aposta de Recife (PE) levou para casa sozinha R$ 118,2 milhões em 26 de março, e outra de Goiânia ganhou R$ 206,4 milhões em 5 de março.

Além desses, houve um vencedor solitário de R$ 6,4 milhões em 6 de janeiro, e em 3 de fevereiro, outra aposta única levou R$ 94,8 milhões.

Como e até quando posso apostar na Mega Sena?

As apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, tanto nas casas lotéricas quanto pela internet neste link ou pelo app Loterias Caixa, disponível para usuários das plataformas iOS e Android.

O bilhete, com seis números selecionados, custa R$ 5,00, e os números sorteados são revelados às 20h. Vale ressaltar que a chance de acerto para uma aposta com seis números é de 1 em 50.063.860.

Como fazer um bolão oficial

Além das apostas individuais, é possível participar de um bolão oficial para aumentar as chances de ganhar (e compartilhar os ganhos em grupo). Agora, é possível realizar apostas em bolões pelo site Loterias Caixa - clique neste link e saiba mais.

Também é possível adquirir um bolão oficial da Caixa em qualquer casa lotérica, preenchendo o campo específico no bilhete. Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 15,00, mas cada participante não pode contribuir com menos de R$ 6,00.

Os bolões podem ter de duas a 100 cotas, com um máximo de 10 apostas por bolão, todas com a mesma quantidade de números. As lotéricas também oferecem bolões organizados, podendo cobrar uma taxa de serviço adicional de até 35% do valor da cota.

Também é possível jogar pelo site Loterias Online da Caixa, escolhendo entre visualizar os números selecionados ou optar pela "Surpresinha", onde o sistema escolhe aleatoriamente os números da aposta.

Como aumentar as chances de ganhar na Mega-Sena?

A chance de ganhar na Mega-Sena com uma aposta simples de seis números é de 1 em 50 milhões. Para aumentar as chances, os jogadores podem escolher mais números no bilhete, até um máximo de 20 dezenas, com um custo adicional.

Apostar com 7 números custa R$ 35,00, com uma chance de 1 em 44,9 mil de acerto. Já apostar com 10 números custa R$ 1.050,00, com uma chance de 1 em 3,9 mil de ganhar. O máximo de dezenas marcadas é 20, com um custo de R$ 193,8 mil para apostar em todas elas.

Da Redação com Valorinveste