Ninguém acerta as seis dezenas da Mega-Sena 2735, e prêmio vai a R$ 40 milhões; veja números sorteados

O sorteio da Mega-Sena 2735, com um prêmio de R$ 35.664.118,39 milhões, foi divulgado na última terça-feira (11) em São Paulo, mas nenhum apostador conseguiu acertar as seis dezenas. Com isso, o prêmio acumulado para o próximo sorteio, que será realizado na quinta-feira (13), chega a R$ 40 milhões.

Os números sorteados foram: 05 - 33 - 46 - 47 - 53 - 59.

Foto: Reprodução Internet

Houve 62 apostas que acertaram cinco dezenas, cada uma recebendo R$ 41.177,36. Além disso, 4.504 apostadores acertaram quatro dezenas, garantindo R$ 809,75 cada.

Em 2024, a Mega-Sena teve um total de 64 concursos, sendo que em oito deles houve ganhadores do prêmio máximo.

Destacam-se algumas premiações significativas ao longo do ano, como um bolão com 10 cotas que levou R$ 114,1 milhões em Ponta Grossa (PR) em 8 de maio. Além disso, em 11 de maio, uma aposta de Fundão, no Espírito Santo, também foi premiada.

Outros prêmios relevantes incluem R$ 5,5 milhões para uma aposta feita em Campinas (SP) em 25 de abril, e R$ 102,1 milhões para uma aposta no Rio de Janeiro em 20 de abril. Em 26 de março, uma aposta única de Recife (PE) faturou R$ 118,2 milhões, enquanto uma aposta de Goiânia ganhou R$ 206,4 milhões em 5 de março.

Além desses, uma aposta solitária levou R$ 6,4 milhões em 6 de janeiro, e outra única ganhou R$ 94,8 milhões em 3 de fevereiro.

As apostas na Mega Sena podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas, pela internet ou no aplicativo Loterias Caixa. O volante com seis dezenas marcadas custa R$ 5,00, e o sorteio ocorre às 20h. A chance de acerto para uma aposta com seis dezenas é de 1 em 50.063.860.

Para aumentar as chances de ganhar, os jogadores podem optar por marcar mais números no volante, até um máximo de 20 dezenas, mas isso aumenta o valor da aposta. Por exemplo, apostar em 7 números custa R$ 35 por jogo, com uma chance de uma em 44,9 mil de acerto, enquanto apostar em 10 números custa R$ 1.050, com uma chance de uma em 3,9 mil.

O máximo de dezenas que podem ser marcadas é 20, com um custo de R$ 193,8 mil.

Da Redação com Valorinveste