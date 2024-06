Ninguém acerta as seis dezenas da Mega-Sena 2736, e prêmio vai a R$ 47 milhões; veja números sorteados

O sorteio da Mega-Sena 2736, com um prêmio total de R$ 40.710.284,71, ocorreu em São Paulo na quinta-feira (13). Nenhuma pessoa acertou as seis dezenas, resultando em um prêmio acumulado de R$ 47 milhões para o próximo sorteio, agendado para sábado (15).

Os números sorteados foram: 11 - 17 - 24 - 26 - 35 - 43

Foto: Reprodução Internet

Um total de 69 apostas acertaram cinco dezenas, garantindo a cada uma o prêmio de R$ 39.700,69. Além disso, 4.581 jogadores acertaram quatro dezenas, e cada um receberá R$ 854,25.

Em 2024, a Mega-Sena teve oito vencedores do prêmio máximo, com 65 concursos realizados até o momento.

Além dos prêmios individuais, houve um bolão com 10 cotas que ganhou R$ 114,1 milhões em Ponta Grossa (PR) no sábado, 8 de maio. Também houve um vencedor em Fundão, no Espírito Santo, em 11 de maio, e outro em Campinas (SP) em 25 de abril, que levou R$ 5,5 milhões. No dia 20 de abril, uma aposta do Rio de Janeiro ganhou 102,1 milhões. Em 26 de março, uma única aposta em Recife (PE) faturou R$ 118,2 milhões, enquanto em 5 de março, uma aposta de Goiânia ganhou 206,4 milhões. Além disso, uma aposta isolada ganhou R$ 6,4 milhões em 6 de janeiro, e outra única aposta levou R$ 94,8 milhões em 3 de fevereiro.

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, tanto nas casas lotéricas quanto pela internet, através do site oficial ou do aplicativo Loterias Caixa para iOS e Android. O volante, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5,00.

Além das apostas individuais, é possível participar de bolões, aumentando as chances de ganhar. Os bolões podem ser feitos no site Loterias Caixa ou adquiridos em qualquer lotérica. O preço mínimo é de R$ 15, com cada cota não podendo ser inferior a R$ 6. Os bolões podem ter no mínimo duas e no máximo 100 cotas, com um máximo de 10 apostas por bolão. Também é possível comprar cotas de bolões organizados pelas lotéricas, com uma possível tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota.

Para aumentar as chances de ganhar na Mega-Sena, os apostadores podem marcar mais dezenas no volante, até um máximo de 20. O custo da aposta aumenta proporcionalmente ao número de dezenas escolhidas. Por exemplo, apostar em 7 números custa R$ 35 por jogo, com uma chance de uma em 44,9 mil de ganhar. Já apostar em 10 números custa R$ 1.050, com uma chance de uma em 3,9 mil. O máximo de dezenas que podem ser marcadas é 20, com um custo de R$ 193,8 mil.

Da Redação com Valorinveste