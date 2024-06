WhatsApp libera nova função para chamadas; veja aqui

O WhatsApp anunciou uma série de melhorias significativas para suas chamadas de vídeo e áudio.

Foto: Reprodução Internet

A plataforma agora oferece recursos avançados de cancelamento de ruído para melhorar a qualidade do áudio. Além disso, introduziu chamadas de vídeo no estilo Zoom e Google Meet, permitindo até 32 participantes.

Essa atualização inclui a capacidade de destacar palestrantes e compartilhar telas com áudio, proporcionando uma experiência mais robusta de videoconferência.

Essas mudanças representam um avanço significativo para o WhatsApp no mercado de comunicações virtuais, competindo diretamente com outras grandes plataformas do setor.

Da Redação com Seridó