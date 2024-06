Mega-Sena, concurso 2.737: ninguém acertou as seis dezenas e prêmio acumulado vai a R$ 53 milhões

O sorteio do concurso 2.737 da Mega-Sena ocorreu na noite deste sábado (15) em São Paulo. Nenhum bilhete acertou as seis dezenas, resultando em um prêmio acumulado de R$ 53 milhões para o próximo sorteio.

Confira os números sorteados: 16 - 20 - 30 - 34 - 37 - 45

Foto: Reprodução Internet

5 acertos - 67 apostas ganhadoras: R$ 52.990,78 4 acertos - 4.208 apostas ganhadoras: R$ 1.205,31

O próximo sorteio da Mega-Sena está marcado para terça-feira (18).

Como apostar na Mega-Sena: Apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do país ou online pelo site da Caixa Econômica Federal, acessível via celular, computador ou outros dispositivos.

É necessário cadastrar-se, ser maior de 18 anos e fornecer o número do cartão de crédito.

Probabilidades: A chance de ganhar varia conforme o número de dezenas apostadas e o tipo de jogo. Para a aposta simples, com seis dezenas, ao custo de R$ 5, a probabilidade de acerto do prêmio principal é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (o máximo permitido), custando R$ 22.522,50, a probabilidade de acerto é de 1 em 10.003, também conforme a Caixa.

Da Redação com G1