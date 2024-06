PIS/Pasep: liberado abono para nascidos em julho e agosto; confira como sacar

A partir desta segunda-feira (17) cerca de 4,26 milhões de trabalhadores com carteira assinada nascidos em julho e agosto podem sacar o abono do PIS/Pasep referente ao ano-base 2022. O valor total liberado pelo governo federal nesta etapa é de R$ 4,5 bilhões, sendo R$ 3,9 bilhões para o PIS e R$ 613 milhões para o Pasep.

Foto: Reprodução/ Internet

O calendário de pagamento segue o mês de nascimento do trabalhador, no caso do PIS, ou o número final de inscrição do Pasep. Os pagamentos começaram em 15 de fevereiro e seguem até 15 de agosto.

No Rio Grande do Sul, trabalhadores nascidos entre setembro e dezembro que regularizaram sua situação após 15 de maio também receberão o abono de forma antecipada neste mês. Serão beneficiados 3.109 trabalhadores, com um total de R$ 3,5 milhões.

Ao todo, o governo estima que 24,87 milhões de trabalhadores em todo o país receberão o abono do PIS/Pasep em 2024, totalizando R$ 27 bilhões. Desse total, 21,98 milhões trabalham na iniciativa privada e receberão o PIS, enquanto 2,89 milhões são servidores públicos, empregados de estatais ou militares e têm direito ao Pasep.

Para ter direito ao benefício, o trabalhador precisa:

Estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos;

Ter trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias no ano-base de 2022;

Ter recebido remuneração mensal média de até dois salários mínimos no ano-base;

Ter os dados informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).

O valor do abono é proporcional ao tempo de trabalho com carteira assinada em 2022. Cada mês trabalhado equivale a R$ 117,67. Quem trabalhou 12 meses receberá o valor máximo, de R$ 1.412.

Trabalhadores da iniciativa privada com conta na Caixa Econômica Federal receberão o crédito automaticamente. Os demais poderão sacar o dinheiro por meio da poupança social digital no aplicativo Caixa Tem. Caso não seja possível abrir a conta digital, o saque poderá ser feito com o Cartão do Cidadão em terminais de autoatendimento, unidades lotéricas, Caixa Aqui ou agências.

O pagamento do Pasep é feito por meio de crédito em conta para correntistas ou titulares de poupança no Banco do Brasil. Quem não for correntista do banco pode fazer a transferência via TED para conta de sua titularidade.

Em 2021, o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) definiu que o pagamento do abono salarial passaria a ser feito dois anos após o ano-base trabalhado. Anteriormente, o benefício era pago de julho do ano corrente a junho do ano seguinte.

Confira as principais informações sobre o abono do PIS/Pasep:

Quem tem direito: Trabalhadores com carteira assinada inscritos no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos, que trabalharam formalmente por pelo menos 30 dias no ano-base e receberam remuneração mensal média de até dois salários mínimos.

Trabalhadores com carteira assinada inscritos no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos, que trabalharam formalmente por pelo menos 30 dias no ano-base e receberam remuneração mensal média de até dois salários mínimos. Valor: Proporcional ao tempo de trabalho com carteira assinada em 2022. R$ 117,67 por mês trabalhado, com limite máximo de R$ 1.412.

Proporcional ao tempo de trabalho com carteira assinada em 2022. R$ 117,67 por mês trabalhado, com limite máximo de R$ 1.412. Calendário de pagamento: De 15 de fevereiro a 15 de agosto de 2024, de acordo com o mês de nascimento (PIS) ou número final de inscrição (Pasep).

Como consultar o saldo e sacar o dinheiro:

De 15 de fevereiro a 15 de agosto de 2024, de acordo com o mês de nascimento (PIS) ou número final de inscrição (Pasep). Como consultar o saldo e sacar o dinheiro: PIS: App Caixa Tem, Portal Gov.br, Caixa Econômica Federal (com conta) ou terminais de autoatendimento, unidades lotéricas, Caixa Aqui ou agências (com Cartão do Cidadão).

App Caixa Tem, Portal Gov.br, Caixa Econômica Federal (com conta) ou terminais de autoatendimento, unidades lotéricas, Caixa Aqui ou agências (com Cartão do Cidadão). Pasep: Banco do Brasil (com conta), Portal Gov.br, Banco do Brasil (com TED para conta de titularidade do trabalhador) ou agências do BB (com documento de identidade).

Confira o calendario:

Imagem: Agência Brasil

Djhéssica Monteiro com Agência Brasil