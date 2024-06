Profissões em alta demanda no mercado de jogos de azar online no Brasil

A tendência dos cassinos online no Brasil parece ter chegado para ficar. Cada vez mais internautas procuram esse tipo de plataforma, muitos deles aproveitando as apps que os operadores apresentam e que permitem a jogatina virtual por via do celular.

De fato, no Brasil, o aumento no número de celulares correspondeu ao crescimento de vários mercados. Comércio online e jogos de azar são apenas dois entre vários exemplos que poderíamos dar. Na verdade, pesquisas indicam que o celular é, em nosso país, o principal dispositivo para acesso à web, denunciando ainda que o número de jogadores e consumidores a usar a Internet para satisfazer suas necessidades é cada vez maior.

A inovação está, por esta via, criando mutações sociais visíveis. Essa mudança é evidente nas escolhas de entretenimento, mas também no meio laboral, havendo um maior número de pessoas a procurar trabalhos relacionados com a tecnologia e a Internet.



O próprio mundo dos jogos de azar vai além do entretenimento. Os cassinos online e atividades paralelas acabam criando também postos de trabalho que se integram na malha sociocultural brasileira e servem para mover a economia familiar e nacional.



Quais são as profissões em alta demanda no mercado dos jogos de azar online? Venha descobrir.

Especialistas sobre cassinos

Iniciamos nossa lista com uma das atividades paralelas relacionadas com o mercado dos jogos de azar. Online, você encontra vários websites onde pode conhecer as avaliações e opiniões de especialistas em cassinos.

Esses websites explicam quais são as plataformas onde pode encontrar melhores slots para jogar com dinheiro real, exploram as diferenças entre casinos e lhe dão conhecimentos sobre os aspetos mais relevantes na escolha das plataformas.

Existe uma demanda cada vez maior por esse tipo de especialista, já que o número de cassinos online no país está também aumentando.

Desenvolvedores de jogos de cassino online

O desenvolvimento de jogos de cassino é outro espaço de oportunidade no mundo dos cassinos virtuais.

Com os rápidos avanços da tecnologia e um público cada vez mais exigente, os cassinos online precisam apresentar jogos inovadores, modernos e adaptáveis às apps. Além disso, eles precisam manter o passo para acompanhar todos os recursos.

Os usuários das plataformas são cada vez mais seletivos com os jogos, pretendendo um grande dinamismo, imediatismo e realismo, em ambientes que promovam a emoção com base na interatividade, no design de imagem e no design sonoro.

A integração de temáticas que marquem a tendência do momento também torna os desenvolvedores de jogos cada vez mais importantes nesse setor.

Criadores de websites



Além do desenvolvimento de jogos, para que os cassinos cativem usuários e os fidelize, é necessário que desenvolvedores de software garantam que os websites são fáceis de utilizar, intuitivos e funcionais.

Os criadores desse software são ainda importantes para garantir a segurança e integrar algoritmos cuja funcionalidade corresponda às expetativas dos jogadores registrados. Por isso mesmo, os times de criação dos cassinos online integram profissionais como especialistas de UX, em segurança e em design.

Agentes de suporte ao cliente



Os websites de cassino estão contratando equipes locais para complementar os serviços de atendimento ao cliente. Ainda que a Inteligência Artificial(IA) seja cada vez mais usada para automatizar chats de atendimento que funcionam em 24/7, as equipes ocais garantem um atendimento mais continuado e personalizado aos usuários, nos casos em que a IA não consegue solucionar as questões dos clientes.

Nesse sentido, nos vários países de implementação, os operadores de cassino geralmente contratam agentes de suporte ao cliente.

Analista de dados



Conhecer os usuários e suas preferências ajuda os cassinos online a saberem quais os pontos em que devem investir mais.

Para terem esse conhecimento sobre os jogadores registrados, é necessária uma análise do comportamento dos usuários. Assim, são contratados analistas para coletar e analisar os dados com base na atividade dos clientes ou inquéritos de satisfação.

Outros trabalhos nos cassinos online



Os cassinos online também buscam outros profissionais, como especialistas de marketing, influenciador e, gestores de redes sociais, contabilistas, advogados ou técnicos de recursos humanos.

Todos esses trabalhos se conectam com a atividade do cassino, oferecendo uma mais-valia na proteção da marca, no cumprimento das normativas legais e na promoção das atividades ali desenvolvidas.