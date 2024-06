CNBB defende aprovação de projeto de lei que equipara aborto a homicídio: “Permitamos viver a mulher e o bebê”

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) manifestou seu apoio ao projeto de lei em discussão na Câmara dos ...

Os próximos meses serão dominados por grandes torneios de futebol. Enquanto o continente europeu aguarda o início do ...

A tendência dos cassinos online no Brasil parece ter chegado para ficar. Cada vez mais internautas procuram esse tipo d...

Os participantes inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 têm até o próximo dia 19 para efetuar o pag...

A partir desta segunda-feira (17) cerca de 4,26 milhões de trabalhadores com carteira assinada nascidos em julho e agos...

O sorteio do concurso 2.737 da Mega-Sena ocorreu na noite deste sábado (15) em São Paulo. Nenhum bilhete acertou as se...

As seis dezenas do concurso 2.737 da Mega Sena serão sorteadas a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da ...