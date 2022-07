Pílula contra ressaca começa a ser vendida; entenda como funciona

Quem vive no Reino Unido e em alguns outros países da Europa já pode testar uma pílula que promete ser eficaz contra a ressaca. A Myrkl começou a ser vendida nesta semana com a promessa de ser o "primeiro comprimido da história que corta o efeito do álcool efetivamente".

Pílula antiressaca já começou a ser vendida no Reino Unido — Foto: Freepik/Reprodução

Funciona assim: é preciso tomar duas pílulas pelo menos 1 hora antes de começar a beber. O comprimido contém bactérias que decompõem o álcool em água e dióxido de carbono. Assim, o fígado não fica sobrecarregado para tentar eliminar o álcool do sangue e a ressaca não vem.

"O propósito da Myrkl é ajudar as pessoas a acordar em seu melhor estado no dia seguinte", diz o site da fabricante. A pílula é 100% natural e vegana, auxilia na imunidade e na melhora no nível de energia por conter vitamina B12. Criada em 1990, a composição da pílula foi aprimorada por mais de 30 anos até seu lançamento.

Os comprimidos Myrkl estão disponíveis para compra online no site da marca e uma caixa com 30 cápsulas custa £ 30, cerca de R$ 190.

Com O Tempo