Luva de Pedreiro se muda para mansão luxuosa e alfineta ex-empresário: ‘Ninguém mais vai me calar’

O influenciador digital Iran Ferreira, conhecido como Luva de Pedreiro, mostrou a nova casa pelas redes sociais. O jovem de origem humilde morava em Quijingue, no interior da Bahia, e se mudou para uma mansão no litoral de Pernambuco após Falcão, um dos maiores nomes do futsal mundial, passar a gerenciar sua carreira. Iran ainda aproveitou para alfinetar o ex-empresário.

Foto: Reprodução/Instagram

“Na minha nova casa só existe uma regra: liberdade. E daqui pra frente ninguém mais vai me calar! Hoje estou podendo dar conforto para os meus pais, retribuir a luta deles de todos esses anos de batalha?”, escreveu Luva de Pedreiro na legenda da postagem dessa segunda-feira (4), alfinetando o ex-empresário Allan Jesus.

Ele ainda agradeceu o apoio dos fãs e seguidores “durante esses dias difíceis”. “Vocês são minha tropa, fazem parte de todas as minhas conquistas e sempre vão fazer, sem vocês o cara da Luva de Pedreiro não existe. Jamais vão calar nossa voz, somos INCALÁVEIS”, completou.

Nas imagens postadas, o jovem aparece de braços abertos em cima de uma mesa de ping pong, com a mansão ao fundo. Segundo o Fantástico, a casa luxuosa foi alugada com a ajuda dos novos empresários da sensação da redes sociais.

Jovem assinou primeiro contrato sem saber ler



O desentendimento entre Luva de Pedreiro e seu ex-empresário Allan Jesus segue repercutindo na mídia. Em entrevista ao Fantástico, o jovem revelou que assinou o contrato de carreira sem saber ler e sem consultar um advogado. Até aquele momento, Luva de Pedreiro havia movimentado pouco mais de R$ 8 mil na conta, mesmo com contratos milionários e com mais de 33,5 milhões de seguidores nas redes.

Na matéria, o repórter Mauricio Ferraz foi até Recife (PE) e gravou durante a semana com Iran, familiares e os seus novos empresários. Mesmo sendo cotado para diversas campanhas e ao lado de estrelas mundiais do futebol, o influenciador reclamou das complicações financeiras e imposições do ex-empresário.

“Não podia fazer nada que eu queria, não podia sair com meus amigos, não podia gravar minhas coisas, não podia postar as música que eu gosto”, lamentou.

Iran ainda revelou que havia assinado o contrato sem a supervisão de um advogado. O repórter perguntou o motivo do influenciador não ter lido o contrato antes de assinar. “Não sei ler, não”, disse. Ele também contou que nem o pai nem a mãe sabem ler .

Da Redação com BHAZ