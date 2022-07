Veja a lista de carros mais vendidos do 1º semestre; campeão custa R$ 94 mil

O emplacamento de veículos novos no primeiro semestre de 2022 teve uma queda de cerca de 3% em relação ao mesmo período de 2021, segundo novo levantamento da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Considerando apenas os carros e veículos comerciais leves, a diminuição de vendas foi mais acentuada, com uma queda de 15,4%, enquanto a venda de motocicletas — que consomem menos combustível e são o principal meio dos entregadores de delivery — teve um “boom” de 23%.

Fiat Strada segue imbatível na liderança e é o veiculo mais vendido do Brasil nos primeiros seis meses do ano — Foto: Stellantis / Divulgação

Ainda assim, a Fenabrave se mantém otimista para os próximos meses. “A recuperação do setor vem acontecendo de forma gradual e consistente, nos últimos meses. Se notarmos a média diária mensal das vendas, perceberemos essa evolução. No caso de automóveis e comerciais leves, por exemplo, o volume saltou de 5.550 unidades, em janeiro deste ano, para 8.270, em junho”, pontua o presidente da entidade, Andreta Junior. Ele estima que as vendas deste ano serão equiparáveis às de 2021. Por enquanto, 2022 acumula cerca de 1,6 milhão de emplacamentos, contra 1,7 milhão no último ano.

O carro mais vendido do ano até agora foi o Fiat Strada, líder entre os comerciais leves. A opção mais barata da versão atualizada do veículo, segundo o site da Fiat, custa R$ 93.890. Ele já havia sido o mais vendido em 2021, com cerca de 109 mil unidades novas comercializadas no Brasil.

Confira a lista dos dez carros novos mais vendidos em 2022



Strada (Fiat): 51.046 unidades

HB20 (Hyundai): 42.834

Onix (GM): 33.850

T Cross (Volkswagen): 32.871

Mobi (Fiat): 31.453

Compass (Jeep): 31.029

Creta (Hyundai): 29.255

Tracker (GM): 26.966

Onix Plus (GM): 26.941

Renegade (Jeep): 24.880

Com O Tempo