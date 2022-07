Sicoob deve movimentar R＄ 41 bilhões para o Plano Safra 22/23

O Sicoob, um dos maiores apoiadores da produção agrícola do Brasil, deve movimentar R$ 41 bilhões na Safra 2022/2023 para produtores rurais cooperados, segundo informações da instituição financeira cooperativa. O percentual de aumento é de 71%, comparado ao ano-safra anterior, em que foi concedido cerca de R$ 24 bilhões em crédito para produtores pequenos, médios e empresariais.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

A instituição disponibiliza seus recursos para estruturar, custear e comercializar sua produção. Em seguros, dispõe de produtos voltados para proteção do patrimônio e promoção da segurança, estabilidade e tranquilidade deste público.



De acordo com o diretor Comercial e de Canais do Sicoob, Francisco Reposse Junior, o Sistema está com a expectativa de crescer 71% em relação ao ano-safra anterior e acredita que o valor a ser destinado é uma excelente oportunidade para produtores de todos os portes. “Todos os nossos cooperados produtores rurais, não importa o seu tamanho, poderão se beneficiar do recurso”, comemora.



No atual Plano, o Sicoob irá destinar R$ 21 bilhões às operações de custeio, R$ 17 bilhões para operações de investimento e R$ 3 bilhões para industrialização e comercialização. Serão R$ 9 bilhões direcionados aos pequenos produtores por meio do Pronaf, e R$ 11 bilhões para os médios produtores via Pronamp.



O Sicoob é o principal repassador de Funcafé do Brasil e a expectativa é liberar neste ano-safra mais de R$ 1 bilhão para os cafeicultores que utilizam recursos desse fundo. Além disso, os produtores rurais cooperados do Sicoob terão à disposição os recursos dos Fundos Constitucionais do Norte e do Centro-Oeste, recursos do BNDES, além dos recursos livres das cooperativas.



Além da movimentação do atual Plano Safra, o Sicoob realiza diversas ações para os produtores rurais que adotam estratégias e modelos de negócios comprometidos com a sustentabilidade, alinhados às melhores práticas de ESG. Nesta quinta-feira (7), por exemplo, ocorrerá o 13º Workshop Produtor Rural, no qual quatro produtores mineiros, um capixaba e um catarinense, serão anunciados como vencedores do Prêmio Produtor Rural Sustentável, uma forma do Sistema reconhecer produtores que colocam o tema sustentabilidade no centro do processo produtivo, e com responsabilidade socioambiental geram soluções sustentáveis que impactam positivamente as comunidades em que atuam.



Hoje, o Sicoob conta mais de 6 milhões de cooperados. Destes, cerca de 490 mil são produtores rurais e 76% deste público são formados por pequenos produtores.

Sobre o Sicoob -- Instituição financeira cooperativa, o Sicoob tem mais de 6 milhões de cooperados e está presente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. Oferecendo serviços de conta corrente, crédito, investimento, cartões, previdência, consórcio, seguros, cobrança bancária, adquirência de meios eletrônicos de pagamento, marketplace, dentre outras soluções financeiras, o Sicoob é a única instituição financeira presente em 330 municípios. É formado por 352 cooperativas singulares, 16 cooperativas centrais e pelo Centro Cooperativo Sicoob (CCS), composto por uma confederação e um banco cooperativo, além de processadora e bandeira de cartões, administradora de consórcios, entidade de previdência complementar, seguradora e um instituto voltado para o investimento social. Ocupa a segunda colocação entre as instituições financeiras com maior quantidade de agências no Brasil, segundo ranking do Banco Central, com 3.789 pontos de atendimento em mais de 2 mil cidades brasileiras. Acesse o site para mais informações.