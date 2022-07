Usuários do Twitter voltaram a criticar instabilidade no acesso à plataforma no começo da tarde desta quarta-feira (6). Publicações na própria rede social mostravam usuários reclamando de dificuldades ao fazer login pelo computador.

Foto: Reprodução/Internet

"Alo @elonmusk, o Twitter do PC caiu, melhore", ironizou uma internauta. "Twitter caiu bem quando eu postei tweet procurando emprego", brincou outra usuária.

Problema parecido foi registrado na segunda-feira (4), quando muitos estranharam a lentidão na rede. Tanto nessa como na situação desta quarta, o problema foi muito relatado no Down Detector, uma ferramenta internacional que indica status de serviços online.

Até o momento, não há explicações se existe de fato um problema com o acesso pelo computador, ou se a falha está em outro sistema. Ainda não houve pronunciamento do Twitter ou do Google para confirmar ou esclarecer possível instabilidade no sistema.

Com Itatiaia