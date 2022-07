Menino de 3 anos morre após ficar um ano com prego no pulmão

Um menino de 3 anos de idade morreu devido a um prego no pulmão. Natural de Canavieiras, cidade localizada no sul da Bahia, a criança foi levada ao hospital diversas vezes pelos pais ao longo de um ano. No entanto, o problema foi identificado tardiamente.

Após passar 1 ano com prego no pulmão, criança morre na Bahia — Foto: Reprodução/TV Santa Cruz

Clarice Araújo e Cosme Conceição, pais de Cauan Araújo Conceição, relatam que levaram o filho ao Hospital Municipal de Canavieiras em junho de 2021. "Naquela noite, eu senti que ele estava engasgado, saiu até sangue da boquinha dele. Aí, imediatamente, eu levei para o hospital, na mesma noite. Chegando lá no hospital, o médico olhou e falou que não tinha nada na garganta da criança. Aí a gente voltou”, disse Cosme ao portal G1.

Desde então, a criança sentia febre, tosse constante e dores. Os médicos ofereceram medicamentos que aliviam temporariamente os sintomas, mas não era suficiente para resolver a situação de Cauan.

A última visita do garoto ao hospital aconteceu no dia 27 de junho. Nesta data, a médica teria indicado que estava com sintomas de asma, mas nenhum exame foi solicitado e, após novos medicamentos, a criança foi liberada.

Preocupados, os pais realizaram uma raio-x particular e, somente então, descobriram a gravidade do problema do filho. Depois voltaram para o hospital. “Aí chegou lá, deram medicamento a ele e mandou ficar na espera de alguma regulação para ser transferido. Aí ele foi transferido para Salvador”, disse a mãe de Cauan.

O garoto foi operado no Hospital Geral do Estado (HGE) para retirar o prego, que perfurou os dois pulmões. Depois disso, foi encaminhado para Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde ficou internado por dois dois dias. Infelizmente, ele não resistiu.

