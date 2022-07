Após morte do marido, mulher mata três filhos afogados e se suicida

Uma mulher, de 23 anos, mãe de três crianças, matou todos os filhos afogados após descobrir que o marido e pai dos meninos, de 27 anos, havia cometido suicídio. O caso foi registrado no estado norte-americano de Minnesota na última sexta-feira (1º) e foi contado pelo jornal NBC News.

Corpos da mulher e das três crianças foram encontrados em lago — Foto: Reprodução/Google Street View

Segundo as autoridades, assim que soube da morte do marido, a mulher ligou para a polícia informando o ocorrido. O homem foi encontrado com um ferimento de bala, possivelmente provocado por ele próprio.

Depois disso, a mulher, que, aparentemente, não suportou a notícia da morte do companheiro, afogou as três crianças em um lago e se matou em seguida - a causa da morte dela não foi revelada.

Os corpos das três crianças e da mulher foram encontrados no Lago Vadnais. Ainda segundo a publicação, um parente já havia avisado à polícia que a mulher poderia cometer os crimes por causa da morte do marido. Entretanto, não há informações se a polícia trabalhou para evitar a morte.

As autoridades informaram que as investigações sobre o caso devem continuar até que as circunstâncias envolvidas no crime sejam esclarecidas.

Com O Tempo