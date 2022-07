Homem morre atropelado depois de deitar para dormir embaixo de carreta

Um homem de 53 anos morreu atropelado, na noite dessa terça-feira (5), após deitar para dormir embaixo de uma carreta, em Três Corações, no Sul de Minas.

Homem foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos — Foto: Leo Alvarenga/divulgação

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a condutora do veículo parou em frente a uma empresa para carregar o caminhão. Em determinado momento, ela foi chamada para entrar no local e deu a partida no veículo.

Pouco tempo depois, um motoboy não identificado apareceu no lugar procurando pela motorista. Ele informou que onde a carreta estava estacionada havia um homem caído sem os sinais vitais.

A condutora, de 44 anos, foi verificar o que havia acontecido. Ela chegou a prestar socorro e afirmou que não havia se dado conta da presença de ninguém ali.

Testemunhas afirmaram que o homem pode ter deitado embaixo da carreta para dormir. Conforme depoimento de um morador da cidade, a vítima havia sido vista no mesmo dia com sinais de embriaguez.

Além disso, ainda segundo relatos, o homem já havia sido encontrado deitado em outros locais.

O corpo do homem foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML) de Três Corações.

Com O Tempo