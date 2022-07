Cachorro furta ração mais cara de mercado e saí correndo

O dia transcorria tranquilamente em um mercado no município Amambai (MS) até que as câmeras do estabelecimento registraram um sorrateiro cãozinho entrando e pegando um pacote de ração. A ação do "meliante" foi flagrada por funcionários da loja..

Cão furta pacote de ração mais caro no supermercado — Foto: Reprodução/Twitter

Identificado como Tibério, o cachorro entrou na loja, foi até as prateleiras com pacotes de rações para pets e abocanhou a mais cara.

Em relato, a proprietária do estabelecimento, Valdelice Alves, disse que viu o cachorro entrando. "Achei que ele tinha entrada atrás do dono dele, mas não o vi dentro do mercado (...) Logo me deparo com aquela cena, ele saindo com o saco de ração na boca", contou. Depois disso, ela saiu correndo atrás do animal. Mas foi por impulso, conta ela.

Mesmo assim, conseguiu retornar com o cachorro e com saco de ração para loja. "Minha filha alimentou ele e tudo, mas percebi que não era um cachorrinho de rua, porque ele era bem cuidado e muito esperto", afirmou.

Valdelice conclui dizendo que, dois dias depois, conheceu o dono do cãozinho, Dirceu, que lhe confessou: "ele não para em casa". Durante esse tempo, Tibério encantou a todos e, segundo a proprietária, ganhou bastante ração.

Com UOL