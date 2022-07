Influenciadora de 21 anos morre após sofrer acidente de moto

Será sepultada em Itajaí (SC), nesta sexta-feira (8), a jovem influenciadora Desirée Almeida, de 21 anos. Ela morreu na noite de quarta (6), após sofrer um acidente no Km 144 da BR-101, na cidade catarinense de Itapema, segundo a Polícia Rodoviária Federal de Santa Catarina (PRF-SC).

Influenciadora Desirée Almeida, de 21 anos, morreu na noite desta quarta-feira (6), após um acidente de moto — Foto: Instagram @desireealmeida_/Reprodução

De acordo com informações de amigos nas redes sociais, a jovem pilotava sua moto na pista central da via, quando perdeu o controle, invadiu a faixa da direita e foi atingida por um caminhão. O motorista do veículo não teve ferimentos.

Influenciadora tinha 1 milhão de seguidores no TikTok

Dançarina, coreógrafa e modelo, Desirée somava mais de um milhão de seguidores no TikTok e cerca de 277 mil no Instagram. Era conhecida, especialmente, por seus vídeos de dança. Em seu perfil, inclusive, ela afirmava que teria criado uma coreografia de 'Girl from Rio', gravada e publicada em vídeo por Anitta nas redes.

Ela morava em Itajaí, no norte do Estado.

Amigos se despedem nas redes

Admiradores, familiares e amigos deixaram homenagens à Desirée ao longo de todo o dia nas redes sociais.

"Amamos você Desi. Você é luz, vida e talento, e estará presente para sempre em nossos corações!", escreveu o Estúdio de Dança Abydos, onde ela atuava como professora, no Facebook.

Já a Millennium Cia de Dança, onde ela era coreógrafa, publicou: "Aos seus familiares deixamos nossos mais sinceros pêsames, e pedimos que Deus conforte o coração de todos, parentes, amigos, alunos e também de toda a nossa família Millennium".

Com O Tempo