Policial viraliza ao presentear filha com uniforme da PM

Um vídeo de um policial do Rio Grande do Norte entregando um uniforme da corporação viralizou nas redes sociais nesta semana. Na gravação, ele diz que a filha trabalharia com ele se tivesse o fardamento.

No vídeo, criança bate continência para o pai, que a filma — Foto: Reprodução

Ao ver o presente, a menina, de 3 anos, tem uma reação emocionada. Em um vídeo gravado e postado nas redes sociais, o general Octávio Costa fala que a filha sempre sonhou com o fardamento.

“Todos os dias, quando saio para trabalhar, a minha filha, Larissa, de 3 anos, pede uma farda da PM. Ela disse que, se tivesse um uniforme, iria trabalhar comigo. Então, hoje vou realizar esse sonho dela”, comenta em um vídeo selfie.

Em seguida, ele aparece segurando um buquê de flores, que entrega para a garotinha. Logo após, o policial entrega uma caixa de presente com a farda, e a menina fica contente ao recebê-la.

Nas imagens seguintes, ela surge andando com a farda e entra em uma viatura da polícia. Além disso, faz continência e fala no rádio do pai. Por fim, o vídeo é encerrado com a menina de braços cruzados.

Com O Tempo