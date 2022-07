O guarda municipal Marcelo Aloízio de Arruda, morreu baleado na madrugada deste domingo, 10, na festa de seu 50º aniversário. Quem o matou foi o policial penal federal Jorge José da Rocha Guaranho, que também morreu a tiros. Motivo do tiroteio: Marcelo festejava a data com temas vinculados à pré-candidatura do ex-presidente Lula.

Foto: Reprodução Internet

Jorge José invadiu a celebração e, aos gritos, dizia "Bolsonaro, mito" e ameaçou a matar a todos. A tragédia ocorreu na cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná.

De acordo como Portal da Cidade, site de notícias de Foz, testemunhas disseram que a festa de aniversário de Marcelo acontecia na sede da Associação Esportiva Saúde Física Itaipu, na Vila A e era participada por ao menos 40 pessoas.

Em um determinado momento, já perto das 5 da manhã, Jorge José, o policial penal, sem ser convidado, entrou no local ameaçando as pessoas que festejavam o aniversário de Marcelo.

Houve discussão, o policial saiu, mas voltou novamente. Guarda Municipal há quase três décadas, Marcelo avisou aos amigos que iria até o carro pegar sua arma justamente por temer o retorno do policial penal.

E foi o que aconteceu. De volta, o policial disparou três tiros em Marcelo, que reagiu. Os dois foram lavados para o hospital da cidade, mas lá morreram.

Marcelo, diz o site de Foz, era casado e tinha quatro filhos, sendo uma menina de seis anos e um bebê de apenas um mês. Ele era diretor do Sismufi, o Sindicato dos Servidores Municipais de Foz.

Nas eleições municipais de 2020, segue o Portal da Cidade, Marcelo Arruda foi candidato a vice-prefeito de Foz do Iguaçu pelo PT.

Testemunhas que estavam no local garantem que a motivação do crime teria sido a intolerância política, pelo fato de o policial penal ser apoiador do presidente Bolsonaro, a quem Marcelo Arruda era bastante crítico nas redes sociais, informou o portal da cidade.

Imagens fortes. Vídeo mostra momento em que bolsonarista invade festa de petista e atira contra o homem, que revida os disparos:

IMAGENS FORTES - Vídeo mostra momento em que bolsonarista invade festa de petista e atira contra o homem, que revida os disparos. Caso ocorreu nesse sábado (9), em Foz do Iguaçu. pic.twitter.com/qC5fP7EfJM — O Tempo (@otempo) July 10, 2022

Da Redação com Correio do Estado