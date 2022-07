Black Fralda: farmácias e marcas oferecem descontos nesta semana

Farmácias e marcas oferecem descontos em fraldas desta segunda-feira (11) até domingo (17). Os dias de oferta são parte da Black Fralda, movimento criado em 2018 pelo clube de vantagens Eu Amo Meu Bebê.

Black Fralda ocorre desde 2018 e, neste mês, seguirá até o dia 17, domingo — Foto: Pexels / Divulgação

Marcas como Turma da Mônica Baby e Pom Pom e lojas como as Drogarias Pacheco, Pague Menos e Droga Raia anunciaram promoção de fraldas. A lista completa de estabelecimentos participantes está disponível no site da Black Fralda. As ofertas incluem, por exemplo, promoção de “leve quatro, pague três”, na Pague Menos.

Além dos descontos, o clube Eu Amo Meu Bebê também promove uma semana de sorteios até domingo. São prêmios de até R$ 2.000 em produtos infantis. Para participar, é necessário realizar um cadastro gratuito no site oficial da Black Fralda.

Fraldas ficaram 9,6% mais caras no último ano

As fraldas descartáveis sofreram uma inflação de quase 9,6% nos últimos 12 meses, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de junho de 2022. Os utensílios em bebê em geral tiveram um aumento menor, de 5,4%, abaixo da inflação de quase 11,9% no mesmo período.

Com O Tempo