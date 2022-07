Após nadar em lago contaminado, homem é infectado por ameba comedora de cérebro

Um homem foi internado em estado grave após ser infectado por uma rara ameba comedora de cérebro. O protozoário entrou no corpo da vítima depois de ela entrar em um lago de Iowa, no Missouri, na região Centro-Oeste dos Estados Unidos. O caso foi revelado pelas autoridades na última sexta-feira (11) e foi divulgado pela CBS News.

Infecção pela ameba Naegleria fowleri pode provocar morte — Foto: Google/Licença Cretive Commons

O homem pulou no lago do Parque Estadual Lake of Three Fires, no condado de Taylor. Ele começou a passar mal e foi hospitalizado, onde recebeu diagnóstico de meningoencefalite amebiana primária. A infecção, que é rara e geralmente fatal, é causada pela ameba Naegleria fowleri.

Em função disso, o parque foi fechado de maneira preventiva. As autoridades em saúde agora trabalham para confirmar a presença da ameba no lado, mas as investigações podem durar meses. Se confirmado, este será o primeiro registro do protozoário no local.

A taxa de mortalidade por infecção causada pela ameba comedora de cérebro é de 97%, segundo o Centros de Controle e Prevenção de Doenças, dos Estados Unidos. De 154 pessoas infectadas naquele país entre os anos de 1962 e 2021, apenas quatro sobreviveram.

Em 29 de setembro do ano passado, uma criança morreu na cidade de Arlington, no Texas, EUA, após contrair uma ameba comedora de cérebro quando brincava em uma fonte que fica em um parque no condado.

Como a ameba entra no corpo?

A ameba pode entrar no corpo humano pelo nariz ou boca, quando a água contaminada é aspirada. Em contato com o corpo humano, o organismo se aloja no cérebro e 'devora' o órgão, levando à morte. Febre, dor de cabeça, vômito, intolerância a luz e sons são os principais sintomas da doença causada pela ameba.

O parasita Naegleria fowleri faz parte de um grupo chamado amebas de vida livre. Ele pode ser encontrado no meio ambiente, sobretudo em piscinas e lugares molhados ou áreas com água que não são tratadas corretamente, no solo e até mesmo em grãos de poeira.

Com O Tempo