Justiça decreta prisão preventiva de bolsonarista que matou petista

A Justiça decretou a prisão preventiva do apoiador de Bolsonaro suspeito de assassinar tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. O anúncio foi feito em coletiva do Ministério Público do Paraná (MPPR) na manhã desta segunda (11).

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Na madrugada desse domingo (10), o guarda municipal Marcelo Arruda, de 50 anos, foi morto logo após comemorar seu aniversário - que tinha como tema o PT - por causa de divergências políticas em Foz do Iguaçu, no Paraná.

Os tiros que mataram Arruda foram disparados pelo policial penal federal Jorge José da Rocha Guaranho, que entrou na festa gritando 'aqui é Bolsonaro' e disparou à queima-roupa. Arruda reagiu e atingiu Guaranho, que foi internado.

O promotor de Justiça Tiago Lisboa Mendonça disse que pontos precisam ser esclarecidos. "Qual razão ele esteve no local? Foi apurado de que ele era membro de uma associação da região. Em razão de que ele poderia estar ai fazendo rondas externas que eram feitas, mas é necessário apurar", disse.

Outro motivo, de acordo com o promotor, é se havia alguma indicação de que ali ocorria festa temática.

Com Itatiaia