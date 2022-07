Adolescente morre ao cair de cavalo em vaquejada

Uma adolescente de 16 anos morreu ao cair de um cavalo que saiu em disparada durante uma vaquejada na localidade do Angelim, na cidade de Granja, no interior do Ceará. O acidente aconteceu no domingo (10).

Thaís Pereira Rodrigues, de 16 anos, morreu após cair de um cavalo durante uma vaquejada em Granja, no interior do Ceará. — Foto: Arquivo pessoal

Conforme familiares, Thaís Pereira Rodrigues participava do evento na companhia da mãe quando montou em um cavalo que estava no local. O animal se assustou e arrancou em direção a uma mata.

Pessoas que viram a cena correram na mesma direção do cavalo. Durante as buscas, a mãe da adolescente a encontrou caída na mata, desacordada.

Thaís foi socorrida e levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (Upa) de Granja, mas não resistiu aos ferimentos. A jovem teve traumatismo craniano. O velório e o enterro dela ocorreram nesta segunda-feira (11).

Nas redes sociais, amigos e familiares fizeram homenagens a jovem, que era aluna do 2º ano do ensino médio da Escola Guilherme Teles Gouveia e cursava técnico em agropecuária.

Com g1