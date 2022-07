Delegada aponta que anestesista preso por estupro pode ser criminoso em série

O médico anestesista preso em flagrante nessa segunda-feira (11) após estuprar uma mulher em trabalho de parto teria abusado de, ao menos, outras três vítimas. Em entrevista à Globo News, a delegada que está à frente do caso, Bárbara Lomba, explicou que há sinais de que Giovanni Quintella Bezerra é um criminoso em série.

Foto: Reprodução/Internet

“Realmente há muitos indícios de repetição desse tipo de crime, até mesmo pelo procedimento dele, a atuação dele, já tem uma desenvoltura. No vídeo a gente pode ver quer ele não mostra muita preocupação na hora de executar o crime. Tudo indica que ele já vem praticando há um tempo, ele se aproveita realmente daquela situação da vítima”, explicou a investigadora, da Delegacia de Atendimento à Mulher de São João de Meriti.

Ainda de acordo com a delegada, o médico se aproveitava de sua posição de poder, inclusive, para intimidar os demais integrantes da equipe. Em conversa com as autoridades, uma profissional que trabalhava com ele declarou que Giovanni lhe olhava de forma intimidadora depois que ela começou a desconfiar dos crimes.

“Houve um relato hoje muito importante de uma técnica de enfermagem que começou a observá-lo de formas mais próxima e ele começou a olhar pra ela de uma forma intimida-la, começou a pedir que ela saísse da sala. Ela começou a observar que ele vestia aquele capote, uma vez ele até fechou essa vestimentas na hora que ela começou a olhar pra ele”, relata Bárbara.

Investigação

Giovanni Quintella Bezerra foi filmado por enfermeiras e técnicas da unidade de saúde durante um parto em que participava. A equipe médica vinha desconfiando do comportamento do homem, como, por exemplo, em relação à quantidade de sedativo aplicado nas gestantes.

De acordo com as autoridades, as funcionárias relataram que o médico já tinha participado de outras cirurgias em salas onde era inviável fazer gravações. Na terceira operação do dia, elas conseguiram trocar o local de última hora e esconderam o telefone para confirmar a conduta do médico.

Segundo a Polícia Civil do Rio, o homem responderá por estupro de vulnerável, já que a vítima estava desacordada. As autoridades ainda apreenderam frascos do sedativo usado e devem seguir as investigações para “apurar outras possíveis condutas criminosas do médico”.

As autoridades também vão analisar o material biológico encontrado em uma gaze descartada pelo anestesista. O material foi recolhido do lixo pelos integrantes da equipe médica que desconfiaram do comportamento de Giovanni.

Com BHAZ