Bebê viraliza ao trocar chocolate por legumes: veja alerta para o consumo de açúcar na infância

Os hábitos saudáveis de um bebê de apenas oito meses chamaram a atenção das redes sociais nas últimas semanas. Em vídeo que soma mais de dois milhões de reproduções no TikTok, o pequeno Joaquim, de Teresópolis, no Rio de Janeiro, encantou internautas ao trocar chocolate por legumes e frutas, como tomate e vagem.

Em conversa com o BHAZ, a mãe da criança, Caroline Ueta, conta que, desde a gestação, tem buscado informações sobre como deve fazer s introdução alimentar do filho. Ela lembra que tenta seguir todas as recomendações das entidades de saúde. A chegada de Joaquim transformou os hábitos da família, que não tinha o costume de consumir alimentos saudáveis.

“Brinco até que meu marido tá fazendo a introdução alimentar também, porque ele tem umas recusas de legumes e frutas, mas, com a chegada do Joaquim, estamos mudando isso um pouquinho. A gente sempre foi de comer bastante besteira, mas depois que ele [Joaquim] chegou, tiramos bastante coisa de dentro de casa”, conta Caroline.

Mas o bebê não vai ‘aguar’?

Em outro vídeo, a mãe oferece um bombom ao bebê, que nem pensa duas vezes antes de trocar o doce pela embalagem brilhante. A professora do Departamento de Nutrição da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), Luana Caroline dos Santos, explica que é natural que as crianças rejeitem os alimentos que não conhecem.

“O chocolate é uma novidade, então ela vai buscar o que lhe é familiar, o que ela sabe que é gostoso. A introdução da alimentação complementar vai ser um processo, assim como a criança aprende a ler, a escrever e andar, ela vai aprender a comer”, esclarece ao BHAZ.

Caroline Ueta, que trabalha com a venda de doces, explica que vai esperar até os dois anos de idade para oferecer alimentos com açúcar para Joaquim. Atualmente, os alimentos preferidos dele são omelete e tomate, refeições que fazem parte da rotina da família.

‘A fase do doce ainda vai chegar’

De acordo com a nutricionista ouvida pela reportagem, a espera para a introdução do açúcar na alimentação do bebê pode trazer muitos benefícios para a sua vida e desenvolvimento. Ela lembra, ainda, que existe uma cartilha do Ministério da Saúde com essa e outras recomendações.

“A ideia é que, aos seis meses, a criança receba alimentos saudáveis para que ela tenha contato com alimentos que formarão seu hábito alimentar. Temos que pensar que, se essa criança tá inserida numa família que se alimenta bem, ela vai comer o alimento da família com modificações na textura: amassados, mais macios”, explica.

Para Caroline, informação foi a chave para pensar em como seria conduzida a alimentação de Joaquim, seu filho de primeira viagem. Mas ela garante que o pequeno não será criado em uma “bolha” e que os doces virão no momento certo.

“Eu faço doces, a gente até brinca que quando ele tiver maiorzinho ele vai querer comer as encomendas. Mas eu não tenho a ideia de nunca deixar ele provar, acho que a fase do doce ainda vai chegar. Sendo sincera, a gente aqui em casa come, a gente gosta de chocolate e não tem como eu privar ele disso”, acrescenta a mãe.

