Mulher ganha trigêmeos meses depois de dar à luz a gêmeos e agora tem 8 filhos

Uma mulher de 28 anos deu à luz a trigêmeos, em Santa Catarina, menos de um ano após ter gêmeos. A descoberta da segunda gravidez foi uma surpresa, quando ela já estava na 22ª semana, ou cinco meses, e ainda amamentava os dois gêmeos. Com a chegada de Vitor Hugo, Victor e Valentim, na terça-feira (12), agora o casal Aline da Silva Costa e Elisandro Antunes, 32, é pai de oito crianças.

Aline com os trigêmeos Vitor Hugo, Victor e Valentim — Foto: Hospital Azambuja / Divulgação

A mãe se recuperava do parto dos gêmeos, de dez meses, quando começou a sentir um desconforto e buscou atendimento clínico. “O médico pediu alguns exames, entre eles o de urina, e não sinalizou gravidez. Foi então que eu pedi um ultrassom e apareceu. Para mim foi um choque, trigêmeos! Meu marido ficou todo faceiro”, conta ela, no site do Hospital Azambuja, em que ocorreu o parto.

Os trigêmeos, que nasceram prematuramente, com 33 semanas e seis dias, foram internados na UTI neonatal da instituição, mas passam bem, de acordo com o hospital. Os bebês têm sido presenteados com doações de roupinhas e quem desejar doar fraldas e outros itens pode entrar em contato com o Hospital Azambuja.

Com O Tempo