Homem faz reforma em casa e encontra mais de R$ 10 mil: 'achei que fosse lixo'

Durante uma grande reforma em sua casa, um homem de Wildwood, cidade de Nova Jersey, nos Estados Unidos, encontrou pilhas de dinheiros enrolados e escondidos dentro de um saco. As informações são do site Fox 13.

Homem encontrou pilhas de dinheiro enterradas abaixo da casa dele — Foto: Fox 13/reprodução

Rich Gilson contou ao jornal que fez a descoberta depois de desenterrar parte do piso que estava abaixo da sua casa. “Achei que fosse lixo”, disse, em entrevista ao jornal. Ele conta que encontrou várias notas de US$ 10 e de US$ 20 totalizando mais de US$ 2.000 - aproximadamente R$ 10 mil reais.

As notas datam de 1934. Se corrigidos de acordo com a inflação, o montante valeria cerca de US$ 43.000, o que representa mais de R$ 230 mil. “Ou alguém roubou um banco e o enterrou lá, ou alguém não confiou nos bancos em 1934 durante o auge da depressão”, comentou.

O homem relata ainda que as notas estavam em perfeito estado. Apesar de ter encontrado a bolada, e de não fazer ideia a quem pertenceu, ele não pretende gastar o dinheiro. De acordo com ele, o dinheiro vale mais pela história.

Com O Tempo