Novo RG já pode ser emitido; veja como solicitar o seu

Como já informado aqui no Notícias Concursos, o Governo Federal liberou a primeira remessa da nova Carteira de identificação Nacional (CIN). Assim, foi aberta a possibilidade de emissão do novo documento.

Foto: Reprodução/Internet

Até o momento, apenas sete estados brasileiros e o Distrito Federal confirmaram a emissão da nova identidade a partir do dia 4 de agosto. Os demais estados devem estar aptos ao novo sistema até março de 2023.

Os estados que passarão a emitir o novo RG a partir de agosto são: Minas Gerais, Acre, Pernambuco, Goiás, Distrito Federal, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A substituição acontecerá de forma gradativa e gratuita.

Como emitir o novo RG

Será necessário apresentar nas instituições que emitem o documento, como Poupatempo, a Certidão de Nascimento ou de Certidão de Casamento. Além disso, o cidadão deve ter cadastro biométrico na Justiça Eleitoral.

Com a emissão do novo RG, basta baixar o aplicativo da versão digital da identidade disponibilizado pelo seu estado e clicar na opção “Adicionar RG”. Na sequência, será preciso escanear o QR Code que pode ser encontrado no documento impresso.

Todavia, para confirmar a autenticidade de quem solicita o documento, é necessário passar pela etapa de reconhecimento facial. Feito isto, é só criar uma senha para ter acesso a versão virtual do documento.

O que muda com o novo RG



Confira quais as principais alterações trazidas com o novo RG:

Autenticação via QR Code;

Biometria obrigatória;

Código MRZ (o mesmo usado nos passaportes);

Grupo sanguíneo e fator RH;

Identificação do titular como doador de órgão ou não;

Inclusão da naturalidade do cidadão;

Unificação do número pelo Cadastro de Pessoa Física (CPF).

O novo RG será obrigatório?

O novo documento será o único para a identificação dos brasileiros. De todo modo, a substituição será gradual, conforme a necessidade do cidadão, como no caso de vencimento da versão antiga, segunda via, renovação aos 18 anos, entre outras possibilidades.

