Governo Federal quer antecipar pagamento do Auxílio Brasil

O governo federal pretende antecipar o pagamento das parcelas do Auxílio Brasil para a primeira quinzena de cada mês. Atualmente o benefício é pago nos últimos 10 dias úteis, de acordo com o número de identificação social, seguindo as mesmas regras do Bolsa Família, antigo programa social.

Foto: Reprodução Internet

O objetivo do governo é iniciar os pagamentos no dia 9 de agosto. Na mesma data, o governo federal pretende iniciar os pagamentos previstos pela PEC dos benefícios, promulgada pelo Congresso Nacional nesta semana.

A PE|C prevê o reajuste do Auxílio Brasil para R$ 600, dobra o valor do vale-gás e institui o estado de emergência para criar benefícios para caminhoneiros autônomos e taxistas.

Todas as iniciativas terão validade até o fim deste ano, ao custo de R$ 41 bilhões.

A PEC prevê o aumento de R$ 200 no benefício que foi pago nos últimos meses para mais de 18 milhões de brasileiros e também a inclusão de 1,6 milhão de famílias que aguardam na fila do programa.

da Redação Agência Brasil