Com importação diesel pode ter queda brusca no preço; entenda aqui

No início desta semana, o presidente Jair Bolsonaro disse que um acordo para a compra de diesel da Rússia está em andamento e que as primeiras cargas do combustível devem chegar ao Brasil em dois meses. A medida é mais uma tentativa para reduzir os altos preços dos combustíveis.

Foto: Reprodução Internet

Após a diminuição do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), a gasolina e o etanol apresentaram uma queda nos valores das bombas. De acordo com a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o preço da gasolina recuou 8,9% e o biocombustível teve o preço reduzido em 25 estados brasileiros e no Distrito Federal.

No entanto, mesmo diante desse cenário, o óleo diesel segue com o seu preço praticamente inalterado pelos postos do país. Isso porque o ICMS tem maior influência na composição do valor da gasolina. Em alguns estados, o percentual do imposto sobre o diesel é menor do que o teto de 17% da proposta, o que impede a diminuição pelos estados. Segundo a Petrobras, o atual preço médio do diesel é de R$ 7,63, um valor ainda muito elevado.

Negociações com a Rússia continuam

A Rússia segue em guerra com a Ucrânia e, mesmo com sanções impostas por diversos países, o governo brasileiro deu continuidade às negociações com Moscou. A capacidade de importação do produto é de 30%. Caso sejam concretizadas as negociações, o diesel pode ficar mais barato.

Os mais afetados pelo encarecimento do óleo são justamente os caminhoneiros que trabalham pelas rodovias do país. Mas, com a aprovação da PEC dos Auxílios, esses trabalhadores receberão um auxílio de R$ 1000 para amenizar os custos com o combustível, no próximo mês de agosto.

Formação do preço do Diesel

A Petrobrás tem a maior parte na composição do preço do óleo diesel. Os impostos incidem em menor proporção nesse tipo de combustível.

- Petrobrás (66,3%) = R$ 5,06;

- Imposto Estadual (12,15) = R$ 0,92;

- Imposto Federal (0) = R$ 0;

- Biodiesel (8,9%) = R$ 0,68;

- Distribuição e revenda (12,7%) = R$ 0,97;

- Preço do Diesel nos estados

Neste ano, 16 estados brasileiros apresentaram alta de 30% no preço do diesel. Paraná e Espírito Santo foram os mais afetados, o aumento chegou a 37,2% e 35,4% respectivamente.

Em maio deste ano, um levantamento da ANP registrou os preços médios do óleo nos estados brasileiros. Veja os lugares com o diesel mais caro no país.

- Acre: R$ 8,11;

- Piauí: R$ 7,47;

- Ceará: R$ 7,39;

- Pará: R$ 7,33;

- Mato Grosso: R$ 7,33.

Da Redação com Seu Crédito