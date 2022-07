Salvo pelo capacete: homem cai de moto, bate cabeça na roda de ônibus e sai ileso

Um jovem de 19 anos saiu ileso após sofrer um acidente grave em Belford Roxo, no Rio de Janeiro, nessa segunda-feira (18). Imagens impressionantes do momento em que Alex Peres cai de moto e fica com a cabeça na direção da roda do outro veículo.

Foto: Reprodução/Internet

Nas imagens registradas por uma câmera de segurança é possível ver o jovem caindo após perder o controle da moto. Alex vai parar embaixo do ônibus, que o empurra por alguns segundos, mas sobrevive graças ao capacete. As informações são do g1.

Logo após o acidente, o motoqueiro consegue sair debaixo da roda e tirar o capacete, mas permanece no chão por instantes. Ajudado por populares, ele se levanta e deixa a cena do acidente andando.

Depois do susto, o jovem foi até uma unidade de saúde. Nenhum ferimento grave ou fratura foram constatados e, segundo Alex, os danos na moto foram mínimos.

Com Itatiaia