Tristeza: menina que pediu rim de presente para o Papai Noel morre na fila de espera para transplantes

A pequena Yasmim Vitória Miranda, de 7 anos, morreu nessa segunda-feira (18) no Mato Grosso do Sul. A menina ganhou repercussão ao pedir um rim novo de presente para o Papai Noel, mas não conseguiu esperar e morreu na fila do transplante.

Foto: Reprodução Internet/Redes Sociais

Diagnosticada com síndrome nefrótica, a garota passou por ao menos dez procedimentos ao longo da vida. A doença pode diminuir a capacidade dos rins de reter proteínas filtradas na urina, e evolui de forma crônica.

A reportagem, a mãe de Yasmin lamentou a demora no andamento da fila de transplantes, e citou a dificuldade de atendimento no Estado. “Se tivesse tratamento aqui ela talvez não precisasse esperar tanto para transplantar. Mato Grosso do Sul depende de outros estados para dar continuidade no tratamento dos nossos pequenos”, contou.

da Redação com Itatiaia