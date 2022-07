Diretor da Caixa que investigava casos de assédio de ex-presidente é encontrado morto

Foi encontrado morto, na noite de terça-feira (19), o responsável pela diretoria de Controles Internos e Integridade da Caixa Sérgio Ricardo Faustino Batista. Ele investigava a conduta do ex-presidente Pedro Guimarães sobre as acusações de assédio cometidas.

Foto: Caixa / Divulgação / Ilustrativa

Ainda de acordo com a polícia, "por política de comunicação institucional, a Polícia Civil do Distrito Federal somente informa os dados básicos quando da ocorrência desse tipo de fato. A 5ª Delegacia de Polícia investiga o caso". O corpo foi encontrado por um vigilante e um auxiliar de almoxarifado.

Em nota, a Caixa manifestou "profundo pesar pelo falecimento do empregado Sérgio Ricardo Faustino Batista", e disse que colabora com as investigações. "Nossos sinceros sentimentos aos amigos e familiares, aos quais estamos prestando total apoio e acolhimento. O banco contribui com as apurações para confirmar as causas do ocorrido", diz o texto.

A Polícia Federal foi informada, por policiais civis, que há câmeras de segurança no prédio.

Batista assumiu a diretoria de Controles Internos e Integridade da Caixa em março deste ano. Segundo a colunista do portal de notícias g1 Andreia Sadi, antes de se tornar diretor, ele foi um dos assessores estratégicos do ex-presidente da Caixa Pedro Guimarães, que caiu após ser alvo de denúncias de assédio sexual – Guimarães nega as acusações.

Segundo informações do site do banco, Batista era natural de Teresina (PI) e ingressou na instituição em 1989, por aprovação em concurso público. Ele fez curso de graduação em Economia na Universidade Católica de Brasília, com conclusão em 1999.

A Diretoria de Controle Interno e Integridade (Decoi) é para onde são encaminhadas todas as denúncias recebidas pelo canal de atendimento criado pela Caixa Econômica Federal – sobre qualquer tema, de corrupção a assédio sexual, como as que levaram à queda do ex-presidente do banco Pedro Guimarães.

Ainda de acordo com o banco, entre as atribuições da diretoria estão definir os procedimentos de proteção ao denunciante; acompanhar os desdobramentos das medidas protetivas para evitar retaliações e validar a aplicação dessas medidas, em conjunto com as áreas responsáveis.

Da redação com G1