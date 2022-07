Morador se assusta após meteoritos cair em casa e danificar telhado

Um barulho parecido com uma explosão assustou um morador de Portelândia, no sudoeste de Goiás. À TV Anhanguera, o homem, que preferiu não se identificar, disse que estava tranquilo assistindo ao Globo Rural, enquanto sua mulher preparava o almoço na área externa da casa. Foi quando um meteorito caiu no telhado da residência.

Meteoritos caem em casa, danificam telhado e assustam morador de Portelândia, Goiás — Foto: Reprodução/TV Anhanguera

“Vazou a telha em uma explosão muito grande, parecida com o barulho de um avião. Só Deus para livrar a gente, se pega na cabeça de alguém aqui, tinha morrido”, disse o morador.

O fato curioso aconteceu na manhã do último domingo (17) e um vídeo mostra o estrago que o meteorito fez no telhado, no forro e no chão da casa (veja vídeo acima). Thiago Oliveira Lima, físico da Universidade Federal de Jataí (UFJ), explicou que todo dia esse tipo de meteorito cai na Terra, mas é mais comum que seja em áreas não habitadas.

“Esse senhor teve um pouco de ‘sorte’ em cair na casa dele, mais sorte ainda em não se machucar. Agora ele tem uma história para contar e tem em casa rochas de bilhões de anos que são resquícios da formação do sistema solar”, disse o especialista.

