Casal é flagrado, em clima romântico, tomando banho em esgoto de Manaus

O amor está no ar, mas o cheiro é de chorume no caso de um casal amazonense. A dupla foi fotografada no maior clima de romance enquanto tomavam banho em um esgoto ao ar livre que, segundo o portal "O Liberal", fica no centro de Manaus, capital do Amazonas.

(Foto: Reprodução / Redes Sociais)

A fotografia dos pombinhos tomando banho para se refrescar, enquanto trocavam abraços, carinhos e beijinhos, foi feita por um internauta identificado como Kaique Rocha. Na legenda, ele brincou com o ocorrido: “Existe amor na Manaus Moderna”.

Apesar do romantismo, os internautas ficaram preocupados com a cena. Se banhar em águas contaminadas, como no caso do esgoto, pode provocar diversas doenças, como leptospirose - ou, neste caso, "leptospilove".

Com Correio