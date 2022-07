Pesquisa aponta que pessoas praticam mais sexo no verão

Não é só na vestimenta que a temperatura nos influencia: nossos hábitos também mudam e até quando o assunto é sexo. Isso é o que apontam pesquisas realizadas em diversas regiões do planeta, que revelam que há um período do ano mais praticado: o verão.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

Na Europa, um levantamento feito pelo sex shop online Lovehoney mostrou que julho – que compreende o período de verão no Hemisfério Norte – é o mês do ano em que as pessoas costumam manter mais relações sexuais. De acordo com a pesquisa, que ouviu 2.000 pessoas, 22% escolheram julho como a época em que mais transam no ano – uma média de quatro vezes por semana.

Aqui no Brasil, a situação não é diferente. Em 2019, um levantamento feito pelo Sexlog, rede social voltada para conteúdos adultos, mostrou o comportamento sexual dos brasileiros. Dos 8.567 usuários da plataforma que participaram da pesquisa, 87% afirmaram que fazem mais sexo no verão. O resultado também mostrou que 58% dessas pessoas têm de um a três parceiros sexuais nessa época do ano. O levantamento também apontou qual seria o local ideal para aquele date perfeito e de muita pegação: praia (57%), churrasco com amigos (49%) e piscina (36%).

Em Sete Lagoas, até um flagra comentado há alguns anos acontecido na Lagoa Paulino ocorreu dias após o fim do verão, CONFIRA AQUI

Psicanalista e sexóloga, Lelah Monteiro pontua que cada estação do ano tem o seu charme, porém “há um consenso de que, no verão, há um apelo sexual maior”. Segundo ela, entre os fatores que podem vir a influenciar o comportamento sexual e aumentar a libido, estão as características da estação mais quente do ano associadas à tradição da época – praia, clube, férias, descanso e diversão.

Pesquisa do Inner Circle, aplicativo global de relacionamento, pode ajudar a compreender essa questão aqui no Brasil. Segundo o levantamento divulgado neste ano, mais de um quarto (26%) dos brasileiros adora flertar durante o verão, especialmente no Carnaval, vivendo uma intensa fase de paqueras, e não pensam em assumir nenhum tipo de relacionamento sério nesse período.

“Geralmente, os dias de sol têm aquele céu azul. E é um consenso também que dias mais alegres deixam as pessoas mais afáveis, e isso melhora o relacionamento. Melhorando o relacionamento, melhora a intimidade e também o sexo”, afirma Lelah. Para a psicanalista e sexóloga, fatores externos não deveriam envolver ou limitar a frequência sexual tão pouco a libido de uma pessoa. “Mas, sim, os dias de calor, os dias ensolarados, os dias festivos são dias em que as pessoas tendem a transar mais”, destaca.

Paixão e frio

A psicanalista e sexóloga Lelah Monteiro destaca o fato de o Brasil ser um país tropical e o inverno não ser tão frio. “E mesmo os lugares mais frios têm o charme. Não é à toa que as cidades serranas no inverno vivem lotadas de casais apaixonados”, cita.

Ela defende que a paixão é o grande fator que pode determinar, de fato, influenciar na vida sexual. “Se a pessoa estiver apaixonada, nas quatro estações do ano ela vai transar muito”, afirma. “Se estamos apaixonados, no inverno ligamos um aquecedor, e no verão ligamos o ar-condicionado. Então o que vale é a paixão”, pontua a especialista.

Da redação com O Tempo