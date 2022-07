BC divulga lista de bancos com mais reclamações dos clientes

Foi publicado na última quinta-feira (21) um levantamento com os bancos que mais receberam reclamações dos seus usuários. No relatório, o banco digital C6 teve um total de 1.265 queixas consideradas procedentes, o que significa um índice de 77,99, o maior entre as 15 maiores instituições financeiras do país. O banco Pan aparece em segundo e o Inter em terceiro.

Foto: blog.euvoupassar.com.br

De acordo com a apuração, o maior número de reclamações contra o C6 foram ligadas à segurança e integridade, além de cartão de crédito, crédito consignado e internet banking. O índice de reclamações é obtido a partir do número de reclamações reguladas consideradas procedentes, dividido pelo número de clientes e multiplicado por 1 milhão.

Consultado, o C6 afirmou que tem tomado medidas para reduzir o índice de reclamações, incluindo treinamento de equipes e formação de um grupo para processos e sistemas, o que já produziu melhoras nos últimos trimestres. “A redução do número de reclamações e o aumento do índice de solução nos canais internos são nossas prioridades”, afirmou o banco em nota.

Confira a lsta completa:

1º. C6 BANK



2º. BTG PACTUAL/BANCO PAN



3º. INTER



4º. BMG



5º. SANTANDER



6º. BRADESCO



7º. MERCADO CRÉDITO



8º. ORIGINAL



9º. PAGBANK-PAGSEGURO



10º. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL



11º. BB



12º. ITAU



13º. VOTORANTIM



14º. NUBANK



15º. MIDWAY S.A

Da redação com Hoje em Dia