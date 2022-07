Nove pessoas ficaram feridas na noite desta quinta-feira (21) depois que um touro pulou a cerca de uma arena e invadiu a praça de alimentação na Festa do Peão de Monte Sião (MG).

Touro pula cerca, invade área de alimentação e deixa feridos em festa de rodeio de Monte Sião — Foto: Reprodução / Redes Sociais

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o momento em que o touro pula a cerca da arena e invade o local onde estão várias pessoas. As imagens mostram ainda que há muita correria. Posteriomente, ambulâncias chegam para socorrer as vítimas.

Segundo informações divulgadas pela prefeitura, nove pessoas foram atendidas no Pronto Atendimento de Monte Sião com lesões médias e leves sem nenhuma fratura aparente. Todos foram prontamente atendidos e medicados e após alta, liberados para as suas residências.

A nota da prefeitura diz ainda que a Polícia Militar precisou conter e acalmar os familiares e amigos das vítimas.

Segundo a organização da Festa do Peão de Monte Sião , o touro foi capturado pelos próprios peões instantes após a fuga. O animal saiu pela porta de entrada e foi para um área de loteamento. Ainda conforme a organização, o animal não ficou ferido.

De acordo com a organização do rodeio, o touro estava junto com uma companhia do Estado de São Paulo que participa do evento e não vai mais participar do rodeio nas outras noites.

A festa começou nesta quinta-feira e está prevista para acontecer até domingo (24) na cidade. O rodeio e os shows estão mantidos.

Com g1