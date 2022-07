Homem morre em acidente de helicóptero e tem corpo comido por ursos

O ex-atleta Igor Malinovsky e dois turistas russos morreram após um acidente de helicóptero em Kamchatka, na Sibéria. Depois do acidente, seus corpos incinerados foram parcialmente devorados por ursos.

O russo Igor Malinovsky tinha 25 anos de idade — Foto: Reprodução/Redes Sociais

De acordo com o jornal "Metro UK", Igor Malinovsky, 25, faleceu juntamente com a empresária Zoya Kaygorodova - a responsável por organizar a viagem - e Sergey Kolesnyak, 39.

No momento do acidente, Igor pilotava o helicóptero. Devido ao tempo ruim, o trio perdeu a comunicação a caminho de uma vila em Milkovo, onde está localizada a casa do ex-atleta. Quando a equipe de resgate encontrou o local da tragédia, já era tarde demais.

A investigação concluiu que os corpos haviam sido arrastados e comidos depois do acidente. As causas da queda do helicóptero seguem sob investigação. Sabe-se que Malinovsky havia realizado um novo treino para pilotar este tipo de aeronave.

(Com O Tempo com informações de Metro UK)