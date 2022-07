Jacaré salta e abocanha drone de R$ 7 mil; veja o vídeo

Quanto vale a imagem de um jacaré saltando para abocanhar um drone? Para o pescador Luciano Souza, de 47 anos, o incrível registro saiu por quase R$ 7 mil – preço do equipamento que ele havia comprado há dois anos, mas só foi ser utilizado pela primeira vez na última sexta-feira (15/7) no Tocantins, durante uma viajem de pesca.

Foto: Reprodução Internet

A bordo de uma pequena embarcação no Rio Javaés, ele capturou as imagens do animal nas proximidades da Ilha do Bananal, na região oeste do estado. Na primeira experiência de voo com o equipamento, o pescador carioca aproximou o drone do réptil, que parecia olhar fixamente para o objeto no ar. De repente, o jacaré salta e o abocanha.

"Estava todo alegre que aprendi a mexer. Foi um tiro, um barulho. Quando ele subiu, esmagou o drone e fez um barulhão. Você vê que parou de filmar na boca dele. Se tivesse alguém filmando de fora, ia dar uma cena de televisão mesmo, porque quando ele abocanhou e desceu, a água abriu. Não acreditei que aquilo aconteceu. Ele subiu quase dois metros mesmo. Fiquei sem reação, mas tá bom”, lamentou Luciano à reportagem.

“Tem dois anos que comprei o drone. No ano passado não fui viajar porque peguei COVID-19. Desta vez, um amigo que mexe com drone foi e me ensinou a mexer. A primeira vez que usei. Era zero. Ficou só o controle, carregador e as hélices reservas”, complementou.

Da Redação com EM