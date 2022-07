Herói: criança cai do 6º andar de prédio e é salva por homem que passava na rua; veja vídeo

Imagens de câmera de segurança registraram o momento em que uma criança caiu do sexto andar de um prédio e foi salva por um homem que passava pela rua. O caso aconteceu na última terça-feira (19/7), em Jiaxing, na China.

Foto: Reprodução Twitter

Na imagens, é possível ver o homem se posicionando para segurar a menina ao ver que ela estava caindo. Apesar do susto, ela não sofreu nenhum ferimento grave. À imprensa local, o homem afirmou que a criança tem o mesmo nome da filha dele, Xinxin, que significa “confiança”.

Veja o momento da queda e do homem salvando a criança:

A young kid fell down from the 6th floor in Jiaxing, Zhejiang Province, on July 19.

Fortunately, a passer-by hugged the baby bravely,

saved the kid,saved a family👏 pic.twitter.com/8YCyDbmuOp