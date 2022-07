Sistema de internet banking e app do Santander ficam fora do ar nesta segunda

O serviço de internet banking e aplicativo do banco Santander está fora do ar durante toda essa segunda-feira (25). Diversos usuários reclamaram nas redes sociais e o banco garantiu que o sistema já retornou após falha interna.

Foto: SeteLagoas.com.br / Arquivo

A instituição financeira alegou que os serviços voltaram ao ar ainda nesta tarde: "Os serviços afetados pela instabilidade sistêmica ocorrida estão sendo restabelecidos gradualmente. O banco lamenta profundamente os transtornos aos clientes, que serão ressarcidos por eventuais cobranças motivadas pela indisponibilidade", afirmou o Santander em nota.

Segundo a plataforma DownDetector, que monitora o funcionamento de serviços on-line, a primeira notificação sobre o problema no app foi às 9h55. Canais de atendimento e o aplicativo Way, de gerenciamento de finanças da instituição financeira, também ficaram inoperantes ao longo do dia. Até o momento, usuários consultados pelo SeteLagoas.com.br ainda estão com problemas no aplicativo do Santander.

Da redação com UOL