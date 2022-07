Disparada do preço do leite diminui vendas em até 50% nos supermercados

O preço do leite, que já está bastante alto, deve sofrer um novo reajuste em agosto. O aumento acumulado do longa vida dos últimos 30 dias já chegou a quase 20%, segundo a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

A nova alta, que deve chegar a 15%, está sendo incorporada, gradualmente, pelas indústrias, devendo ser percebida pelo consumidor já nas próximas semanas.

Além da elevação dos custos de produção, outra razão apontada pelos produtores para o reajuste é o período de entressafra, quando as condições das pastagens são mais difíceis. O aumento no preço do leite provoca queda no consumo:

"Acabei de tirar o leite do carrinho. Desistir. Vamos fazer suco de fruta e café puro mesmo. Não tem jeito de comprar", disse Antônia Alves.

Eva Barcelos disse que compra apenas um litro de leite por semana. "Tive que mudar a marcar", afirmou. Essa foi a mesma estratégia de Ronaldo Miranda. "Não pode faltar em casa, tem criança. A caixa mais barata é R$5,99", completou.

O supermercado diminuiu as vendas em quase 50%, é o que afirma Florisvaldo Assis de Almeida diretor de uma rede de supermercados na Região Norte de Belo Horizonte. "Ninguém está aguentando. A venda caiu e foi muito. O cliente que comprava uma caixa de leite, não compra mais. Ele compra 2 litros", disse.

"O mais caro hoje está girando, em torno, de R$ 8,80. A mais barata custa R$5,99. Essa marca custava R$ 2,99. Assustadora a situação", acrescentou.

Com Itatiaia