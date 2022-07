Garoto de cinco anos se veste de Chucky e assusta vizinhos

Alguns moradores da cidade de Pinson, no estado do Alabama (EUA), passaram por uma situação delicada no início deste mês de julho.

Jackson Reed, um garoto de 5 anos, se vestiu de Chucky e assustou alguns vizinhos em Pinson (EUA) — Foto: Reprodução/Redes sociais

Um garoto de 5 anos saiu pelas ruas da cidade vestido com a fantasia do boneco Chucky, conhecido pela saga de filmes "Brinquedo assassino".

Jackson Reed chamou a atenção de uma moradora que passava pelo local na hora. Ela fotografou a criança e publicou nas suas redes sociais dizendo: "Queridos pais com o filho fantasiado de Chucky em Pinson, peguem seu filho! Eu quase tive um ataque cardíaco".

Britnee Reed, mãe de Jackson, contou à emissora de TV local "WHDN" que estava trabalhando quando um colega lhe mostrou as fotos e disse: "Esse tranquilamente seria seu filho".

Britnee teria visto, aproximado e percebido que de fato era seu filho.

"Ele se veste com fantasias diferentes durante a semana. Ele adora fazer as pessoas rirem", contou a mãe do garoto.

Com g1