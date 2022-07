Banco Central divulga moedas comemorativas dos 200 da Independência

O Banco Central do Brasil lançou, nesta terça-feira (26) os modelos de moedas comemorativas dos 200 anos da Independência do Brasil. A moeda de cuproníquel é a primeira com aplicação de cor do Brasil e conta com uma ilustração do quadro "Independência ou Morte" de Pedro Américo em uma das faces e na outra uma faixa colorida em verde e amarelo com a primeira estrofe do hino da Independência.

Foto: Banco Central / divulgação

A moeda tem 30 mm de diâmetro e valor de face de R$ 2. A tiragem inicial é de 10 mil unidades, podendo chegar a 40 mil unidades. O valor de venda é de R$ 34. A moeda será vendida em uma cartela com elementos coloridos e detalhes técnicos.

Já a moeda de prata tem uma composição de imagens do quadro "Sessão do Conselho de Estado", de Georgina de Albuquerque com uma litografia de Sebastien Sisson "D.Pedro I: Imperador". A face de D. Pedro I aparece em primeiro plano e com o quadro de Georgina de Albuquerque ao fundo.

No verso consta o valor de face de R$ 5 e também o primeiro estrofe do hino da Independência. O diâmetro é de 40 mm e a moeda terá tiragem inicial de 5 mil unidades, podendo chegar a 20 mil. O valor de venda é de R$ 420.

A sessão do conselho retratado na moeda foi presidida por Dona Leopoldina, então princesa regente interina do Brasil e contou com a participação do ministro José Bonifácio. A reunião ocorreu no dia 2 de setembro de 1822 em que o decreto da Independência foi assinado. No entanto, o imperador D. Pedro I ainda precisava sancionar a resolução.

"Após assinar o decreto, no mesmo dia, a regente envia uma carta para D. Pedro I pedindo que proclame então a Independência do Brasil. A pintura de Georgina de Albuquerque representa esse momento em que a princesa, sob o conselho de José Bonifácio, prepara uma carta a D. Pedro I incentivando a encerrar a situação colonial brasileira", contou a diretora de Administração do Banco Central, Carolina Assis.

As moedas já começaram a ser vendidas no site do Clube da Medalha da Casa da Moeda do Brasil.

'Celebrar'

Na apresentação das moedas, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que uma das atribuições da instituição é emitir a moeda nacional e que o BC se vale dessa missão para celebrar marcos históricos “de forma perene”. "As duas moedas que lançamos hoje retratam esse momento histórico que foi enfrentado com coragem e teve como desfecho a independência do nosso país, entende se olhar com orgulho ao passado, reconhecendo as conquistas, nos ajudam a projetar o futuro", disse.

As moedas são os primeiros itens especiais lançados pelo BC desde 2019, quando a moeda comemorativa dos 25 anos do Plano Real começou a circular.

Da redação com iG