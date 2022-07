'Gato' na energia de bar em Brasília poderia abastecer até 1,4 casas

Um dos bares mais populares do Brasília foi flagrado pela fiscalização da companhia elétrica da região supostamente furtando luz. De acordo com a empresa, o “gato” resultou no desvio de 250 mil quilowatts, o necessário para abastecer 1,4 mil casas populares por cerca de um mês. Durante a inspeção, os técnicos identificaram que os relógios que medem o consumo de luz do local estavam fraudados.

Foto: Leonardo Sá / Google Maps

A energia consumida ilegalmente pelo bar Responsa será cobrada por meio de processo administrativo. A companhia afirma que registrou uma denúncia na Polícia Civil, para que o estabelecimento responda criminalmente.

O caso é investigado pela 1ª Delegacia de Polícia, na Asa Sul, como furto de cabos de transmissão de dados, telefônica e energia. De acordo com a Polícia Civil, não foi realizada perícia no local, pois a empresa realizou os reparos na rede.

Desde julho, a companhia elétrica realiza uma operação com objetivo de fiscalizar bares e restaurantes do Distrito Federal. Segundo a empresa, outros estabelecimentos são investigados e novas fiscalizações serão realizadas na capital.

Da redação com Itatiaia